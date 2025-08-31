Prima pagina Il Roma: "Grazie Frank"

vedi letture

"Grazie Frank", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, facendo riferimento alla rete in extremis di Anguissa che ha regalato tre punti agli azzurri. Il sommario: "Il Napoli vince la partita col Cagliari solo al 95' con un gol di Anguissa nell'assalto finale in area. Conte: «Siamo in crescita». Firmano Elmas e Hojlund". Di seguito la prima pagina integrale.