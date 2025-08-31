Prima pagina

Il Mattino: "Il lieto fine"

Il Mattino: "Il lieto fine"
Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"Il lieto fine", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della vittoria del Napoli in extremis contro il Cagliari. Il sommario: "Guizzo di Anguissa al quinto minuto di recupero: sei punti in due partite, avanti così". Di seguito la prima pagina integrale.