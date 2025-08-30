Ultim'ora Come sta David Neres? L'aggiornamento di Conte sulle condizioni del brasiliano

David Neres è stato escluso dalla lista dei convocati per il match contro il Cagliari, a causa di un affaticamento muscolare. Nel post-partita Antonio Conte a DAZN ha aggiornato sulle condizioni del brasiliano: "Purtroppo, David Neres l'abbiamo tenuto fuori in maniera precauzionale, stamattina era arrivato con un piccolo dolore all'adduttore, era infiammato e abbiamo preferito non rischiarlo, perché alla ripresa delle competizioni ci saranno sei partite da giocare.

Neres è un altro calciatore che con Politano, partendo dalla panchina o dall'inizio, ci può dare un'alternativa".