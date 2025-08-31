Prima pagina

Campo e mercato, Tuttosport: "Anguissa-Hojlund, canta Napoli"

di Pierpaolo Matrone

L'edizione odierna di Tuttosport dedica la sua apertura alla Juventus e alla partita di oggi contro il Genoa, soffermandosi sulle scelte di Igor Tudor per l'attacco: "Yildiz-David, gli assaltatori". La Vecchia Signora - si legge - aspetta Kolo e nel frattempo la "coppia d'oro punta il Genoa".

Spazio anche al Napoli, che batte il Cagliari e resta a punteggio pieno in classifica e nel frattempo chiude l'affare di mercato col Manchester United per Hojlund: "Anguissa e Hojlund, canta Napoli", si legge ancora in prima pagina.

