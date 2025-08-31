Doppio colpo, tra campo e mercato: Conte vede il bicchiere strapieno

E’ un Napoli che non molla mai. Come l’anno scorso o forse persino di più. E che alla fine viene premiato perché non si piega all’idea della classica serata negativa, storta, stregata, come quando McTominay da due passi calcia su Caprile e poi, al 94’, quando sbaglia la rovesciata a porta quasi sguarnita. Un Napoli sempre più ad immagine e somiglianza di Antonio Conte che sfrutta gli ultimi secondi per organizzare un ultimo angolo, un’ultima mischia, un ultimo filtrante di Lobotka per un ultimo cross, stavolta di Buongiorno entrato per Juan Jesus ammonito, per il gol del solito centrocampista (stavolta Anguissa, dopo quelli di McTominay e De Bruyne col Sassuolo) per un 1-0 alla fine meritato per le occasioni create, il possesso e la superiorità territoriale avuta, ma che fa emergere delle criticità contro il blocco bassissimo del Cagliari sin dai primi minuti e per quasi tutta la partita. Una gara totalmente diversa da quella col Sassuolo ed in cui con i quattro centrocampisti in campo e McTominay da falso esterno è parsa evidente la mancanza di ampiezza sugli esterni offensivi per poter scardinare il muro sardo: positivo il secondo tempo di Politano, pesante l'assenza di Neres (affaticamento muscolare) ed il minutaggio ancora ridotto di Lang.

Bicchiere strapieno per Conte

"Per noi sarà veramente importante mostrare sempre questa determinazione, questa attenzione, questa ferocia. A me oggi la partita è piaciuta. Poi voi mi dite che si deve vincere 3/4-0. Per me abbiamo fatto una grande partita, dominando in lungo e largo. Non hai concesso niente contro una squadra che comunque anche nei singoli ha dei giocatori di valore. Avere questa perseveranza, questa tenacia, questa fiducia mel dire ‘Stiamo lì, che alla fine il gol uscirà’, mi fa rimanere contento", il concetto ripetuto più volte da Conte. "Neres ha avuto un problemino, ci poteva dare anche quel qualcosa in più dalla panchina, l'uno contro uno. Mi è piaciuto però Lang, ma bisogna anche avere un po' di pazienza sui nuovi", ammettendo le difficoltà nel superare l'uomo a difesa schierata.

Conte aspetta i nuovi

Nel post-partita Conte parla apertamente dei giocatori ormai solo da annunciare: "Arriverà Elmas che è un giocatore che magari oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, poteva dare un cambio a un centrocampista. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l'anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest'anno", le parole del tecnico nel post-partita. Poco prima, infatti, nel corso del primo tempo degli azzurri Hojlund sbarcava a Ciampino dopo un'altra mattinata di lavoro sui dettagli mentre Elmas sorridente ha vissuto la vittoria degli azzurri in tribuna.