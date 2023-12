L'appello di Gattuso ai tifosi del Marsiglia: "Domani niente casini"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MARSIGLIA, 05 DIC - Gennaro Gattuso ha fatto un appello ai tifosi del Marsiglia a "non fare casini" domani allo stadio in occasione del recupero della partita di campionato col Lione, annullata il 29 ottobre scorso dopo i gravi incidenti al Velodrome. Quella sera, il bus del Lione fu semidistrutto a sassate, l'allenatore Fabio Grosso venne gravemente ferito al volto e altri occupanti rimasero feriti.

La squadra ospite si presenterà con un nuovo tecnico, dato che l'italiano è stato nel frattempo esonerato, ma c'è chi teme tensioni, specie per la decisione di non fare giocare la partita a porte chiuse. "Per i nostri tifosi deve essere un giorno di festa e sono sicuro che sarà così - ha detto Gattuso -. Conoscono l'importanza di questa partita e sanno che non devono fare casini. Ma non devo spiegare nulla, ho grande fiducia in loro". L'allenatore ha anche commentato il rischio di un divieto totale di trasferta per i tifosi, ventilato ieri dal ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera, dopo la serie recente di gravi incidenti, in particolare la morte di un fan sabato scorso a Nantes. "Sarebbe una sconfitta per il calcio. Ma è normale che si prendano decisioni quando succedono cose del genere - ha affermato Gattuso -. Gli stadi non possono essere zone senza legge". (ANSA).