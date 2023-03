L'aprile del Napoli, 7 gare in 27 giorni tra scudetto matematico e Champions

Il Napoli ha già in tasca lo scudetto e tutte le attenzioni, o quasi, saranno dunque rivolte alla Champions League.

Torna la Serie A e il mese di aprile sarà infuocato. Campionato, Coppa Italia ma anche le coppe europee, con ben sei italiane impegnate tra Champions, Europa League e Conference. c Affrontare e battere il Milan nel doppio confronto europeo è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, con gli azzurri che vogliono scrivere un'altra pagina di storia, dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale.