L'Arezzo torna in Serie B dopo quasi 20 anni: l'impresa ha la firma di un ex Napoli

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È stato un lungo testa a testa quello che ha caratterizzato il Girone B di Serie C, deciso soltanto all’ultima giornata dopo mesi di continui ribaltamenti di classifica. Alla fine, a spuntarla è stato l’Arezzo, che ha conquistato la promozione in Serie B superando l’Ascoli, costretto a inseguire per gran parte della stagione, mentre negli altri gironi festeggiavano già Vicenza e Benevento. La corsa al vertice si è quindi chiusa solo negli ultimi 90 minuti della regular season, rendendo ancora più intenso un campionato combattuto fino all’ultimo.

La stagione perfetta dell’Arezzo e l’obiettivo Supercoppa

La squadra guidata dall'ex centravanti del Napoli Cristian Bucchi ha chiuso la stagione a quota 80 punti, frutto di 24 vittorie, 8 pareggi e solo 4 sconfitte, con 64 gol segnati e appena 24 subiti. Un rendimento solido e costante che ha permesso ai toscani di imporsi nonostante il girone sia stato ridotto a 36 partite per l’esclusione del Rimini a novembre. Ora per l’Arezzo resta un ultimo obiettivo stagionale: la Supercoppa, occasione per aggiungere un altro trofeo a un’annata costruita con programmazione e culminata nel successo finale.