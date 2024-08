Video L'arrivo di Lukaku a Villa Stuart: grande accoglienza da tifosi e media

vedi letture

Entuasiamo travolgente per Romelu Lukaku. L'attaccante è atterrato a Ciampino, accolto da diversi tifosi del Napoli oltre che dallo staff azzurro, per poi dirigersi a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Tanti giornalisti ad attenderlo, così come moltissimi tifosi che gli hanno riservato una calorosa accoglienza. Di seguito alcune immagini