L'Atalanta fa pari coi difensori: Toloi per Demiral, è 2-2. E il Napoli corre ai ripari: doppio cambio

L'Atalanta ritrova il pareggio a metà secondo tempo. Imbucata per Demiral che parte sul filo del fuorigioco, trovandosi di fronte a Ospina. Il turco, mestiere difensore centrale, abbassa la testa e spara sotto la traversa, per il pari nerazzurro. Tutto da rifare per il Napoli, che corre ai ripari con un doppio cambio: fuori Mertens e Lozano, rimpiazzati da Petagna e Ounas.