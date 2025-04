Ufficiale L'Avellino torna in Serie B: il club irpino ritrova la cadetteria dopo 7 anni

Dopo sette lunghi anni di attesa, l’Avellino può finalmente festeggiare il ritorno in Serie B. Gli irpini hanno centrato la matematica promozione con un turno d’anticipo grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Sorrento, coronando una stagione da sogno, con una lunga rimonta dopo un inizio davvero complicato.

Decisiva la prestazione sul campo del “Viviani” di Potenza, dove il Sorrento ha disputato la gara casalinga. Una promozione attesa e meritata, che riporta i biancoverdi in cadetteria, dopo anni di difficoltà e ricostruzione. Così ai microfoni di PrimaTivvù ha parlato il presidente Angelo Antonio D'Agostino: "Grande emozione, bella cavalcava complimenti a tutti, sono contento per chi ha lavorato tanto. Bene cosi godiamoci questo momento, è finita. Biancolino era emozionatissimo, nemmeno lui ci crede ma è così. Sono contento per la città e per i tifosi che lo meritano".