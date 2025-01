L’azzurrino Vergara sta esplodendo in Serie B: è l’MVP U23 di dicembre!

vedi letture

Due gol e un assist valgono il premio di miglior giocatore under 23 del mese di dicembre per Antonio Vergara. Si tratta di una doppietta per il centrocampista in prestito dal Napoli, che si era già aggiudicato il premio di MVP di agosto dell'intera Serie B. Il classe 2003 in forza alla Reggiana si sta consacrando in questo campionato, e se dovesse continuare così, chissà che questo rendimento non lo porti ad avere una chance in azzurro.

Questa la descrizione della Lega Serie B con Kickest: "Le ultime gare hanno certificato l'andamento fluttuante della Reggiana, che ha chiuso il 2024 con 3 vittorie e 2 sconfitte. In questo frangente, però, si è messo in mostra Antonio Vergara, che con 19.3 punti di media è il miglior U23 del mese. Gli ultimi due timbri risalivano alla 1ª e alla 2ª giornata, ma il periodo natalizio ha portato bene al trequartista classe 2003: rete decisiva nel giorno dell'Immacolata e gol più assist a Santo Stefano nel Boxing Day. Contributi fondamentali per il campionato della Reggiana di mister Viali. Classe 2003 in prestito dal Napoli, dopo la trafila nella Primavera campana e una parentesi in Serie C, Antonio Vergara si sta finalmente mettendo in mostra. Come l'ultimo MVP U23, Francesco Pio Esposito, di proprietà dell'Inter, un altro talento che sta tirando fuori tutta la sua qualità sui campi di Serie BKT".