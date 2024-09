Vergara show: è stato eletto miglior giocatore in Serie B di agosto

Antonio Vergara vince il trofeo come miglior giocatore della Serie B per il mese di agosto. Il centrocampista 21enne della Reggiana è stato votato da giornalisti esperti della serie BKT. Il calciatore verrà premiato in occasione del match Reggiana-Südtirol, valido per la quinta giornata d’andata, nel corso del cerimoniale pre-gara.

I dati Opta relativi al periodo considerato dicono che, tra i giocatori nati dall’1/1/2003, il fantasista granata rientra nella top 5 europea, tra prime e seconde divisioni, di coloro che hanno preso parte attiva a più reti (tre, di cui due gol e un assist). Esulta a distanza il Napoli che segue da lontano ma con grande interesse la crescita del suo centrocampista.