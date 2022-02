L'emergenza lascia il posto all'abbondanza: quante scelte per Spalletti

L'emergenza degli ultimi due mesi sarà solo un ricordo in questo mese di febbraio. Luciano Spalletti è pronto a partire in questo nuovo tour de force, che dirà tantissimo sulla stagione del Napoli sia in campionato che in Europa League, con la rosa quasi al completo. Mancano all'appello soltanto Koulibaly (ieri ha conquistato l'accesso alla finale) ed Anguissa (oggi giocherà la semifinale) mentre nelle prossime ore faranno ritorno in città anche Ospina e Lozano, quest'ultimo sceso in campo nella notte italiana.

Spazio agli italiani

Per Spalletti c'è già l'imbarazzo della scelta. Col Venezia verranno probabilmente preferiti i giocatori che si sono allenati a Castel Volturno per più giorni, quindi Meret va verso la riconferma rispetto ad Ospina, così come Politano è favorito su Lozano che rientrerà per ultimo. Per altri ruoli, però, partiranno dei ballottaggi che poi si ripeteranno - non avendo l'infrasettimanale di Coppa Italia - anche per la sfida contro l'Inter quando saranno disponibili anche gli ultimi due africani.

L'imbarazzo della scelta

Spalletti per Venezia può già scegliere tra Mertens ed Osimhen, con quest'ultimo in grande crescita. A sinistra Insigne è recuperato ma Elmas è stato l'uomo in più nel momento d'emergenza ed ha una consapevolezza diversa. In mediana Lobotka nell'ultimo mese è stato il faro del Napoli ed ha scalzato Demme dalle gerarchie: farà coppia con Fabian e sarà più complesso scegliere quando rientrerà anche Anguissa, prima della sfida con l'Inter.