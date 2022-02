L'ennesima occasione per la vetta: Spalletti cambia ed annuncia il bivio della stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare ai tifosi una felicità che non venga mai dimenticata. Siamo a un bivio, scegliere di essere dimenticati o restare nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi". Luciano Spalletti accentua l'importanza della sfida di questa sera contro la Lazio: in palio c'è il primo posto, un'opportunità enorme per rilanciarsi dopo i pareggi di Milan e Inter, ma c'è anche la Juventus alle spalle da tenere a distanza. Più di ogni altra cosa, però, Spalletti vuole rivedere il suo Napoli dopo le brutte prestazioni con Cagliari e Barcellona arrivate parallelamente a nuovi infortuni e diversi elementi spremuti o non al 100%.

La situazione non è cambiata molto

Spalletti infatti ritrova Lobotka ma solo per uno spezzone dalla panchina, restano fuori Lozano, Anguissa, Malcuit e Tuanzebe mentre Politano dovrebbe partire dal primo minuto anche se non ha ancora i novanta minuti. E non è da escludere che possa esserci anche un ritorno al 4-3-3, in modo da attenuare le difficoltà mostrate da Demme, affiancandogli Zielinski e Fabian, per un Napoli più da fraseggio per ritrovare anche qualità ed entusiasmo. Per il resto nessun dubbio sulla solita linea difensiva, la meno battuta del campionato, col ritorno di Ospina tra i pali.

Il bivio di Spalletti

La sfida all'ex Sarri aiuterà il tecnico a capire a che tipo di finale di stagione è destinata effettivamente la sua squadra. Da un lato c'è la possibilità di ritrovare la vetta del campionato, grazie ad un rallentamento delle due di testa forse ancora più netto di quello del Napoli, ma dall'altro anche l'avvicinamento della Juventus e l'Atalanta che ha comunque una sfida in meno e la possibilità dello scontro diretto: "Zona Champions? L'obiettivo non è assolutamente centrato - le parole in conferenza -, se non riesci a restare nella lotta scudetto poi devi guardarti le spalle anche per la Champions".