L'ex azzurro Milik a caccia del riscatto: ha già saltato 5 match, ma recupera per OM-OL

A due giorni da Marsiglia-Lione buone notizie in casa OM: Arkadiusz Milik dovrebbe essere a disposizione per l'importante sfida. L'attaccante polacco ha ripreso ad allenarsi col gruppo martedì senza avvertire alcun dolore alla coscia. Per l'ex Napoli fin qui solo due spezzoni di partita: mezz'ora a Monaco e un'ora contro il Lens, dove aveva segnato. Poi l'infortunio che l'ha costretto a fermarsi per cinque partite considerando tutte le competizioni.