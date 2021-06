L'ex azzurro Santana si ritira a 39 anni: allenerà le giovanili del Palermo

L'ex calciatore del Napoli Mario Alberto Santana, a 39 anni, ha detto addio al calcio giocato. Come comunicato dal Palermo, dove ha passato le ultime due stagioni della sua carriera, l’argentino “entra a far parte del team di allenatori del settore giovanile” del club rosanero. L'italo-argentino aveva un contratto in scadenza e, di fronte alla sua voglia di smettere, la società gli ha proposto un nuovo ruolo. Nato a Comodoro Rivadavia in Argentina, dopo gli esordi nel San Lorenzo, Santana si è trasferito in Italia nel 2002. Oltre che nel Palermo, ha militato nel Venezia, Chievo, Fiorentina, Napoli, Cesena, Torino, Genoa, Olhanense, Frosinone e Pro Patria.