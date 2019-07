L'idolo a sorpresa: Mario Rui è la mascotte del ritiro del Napoli

Potrebbe lasciare il Napoli, al momento è una semplice ipotesi, intanto Mario Rui si gode l'affetto dei tifosi. Il terzino portoghese è l'idolo della folla di Dimaro Folgarida. Oltre ai vari Insigne, Manolas e Mertens, va a lui l'amore in voce del pubblico presente sugli spalti. Sono numerosi i cori dedicati all'ex Roma, che si esalta sulle esercitazioni delle punizioni sorridendo quando i tifosi lo incitano. Tanti gol e ad ogni rete tutti esplodono di gioia come un gol da finale Champions. Una mascotte a sorpresa, Mario Rui, un ragazzo solare, ironico, divertente e divertito per quest'estate insolita: si sta preparando alla prossima stagione ma il suo futuro è ancora in bilico, sospeso tra l'azzurro del Napoli ed altre ipotesi che solo il tempo saprà chiarire. Per ora basta l'ovazione dei napoletani che lo hanno già eletto a vero protagonista di questa prima parte di ritiro.