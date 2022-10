L'impressione che abbiamo avuto su Ndombele

Deve migliorare l'intesa coi compagni - oltre che la condizione fisica - e questo avverrà col tempo, per ora sembra più utile a gara in corso

Verrebbe da chiedersi come abbia fatto a sfiorare una valutazione da circa 80 milioni nel 2019 - quando passò dal Lione al Tottenham - ma nel calcio moderno le cifre vengono gonfiate in fretta e certi prezzi sono relativi solo a un determinato momento storico. Oltre i numeri, il Napoli si gode Ndombele. Le sue qualità sono evidenti eppure emergono solo in parte. L'impressione dopo la terza da titolare in campionato è che il francese sia un ottimo calciatore con caratteristiche al momento distanti, ma non molto, da quelle racchiuse nell'idea di calcio di Spalletti, un calcio fatto di movimenti senza palla, tocchi di prima, trame in verticale. Ndombele è uno splendido solista che si esalta palla al piede, che esce con ottima tecnica individuale da soluzioni scomode, che vince rimpalli, corre spesso a testa bassa, è caparbio, determinato, ha fisico e tecnica, qualità notevoli. Deve migliorare l'intesa coi compagni - oltre che la condizione fisica - e questo avverrà col tempo, per ora sembra più utile a gara in corso quando gli altri sono stanchi, anche per questo Spalletti gli concede sempre la mezz'ora finale. Il Napoli ha fatto un gran colpo in prestito e Ndombele è un lusso per pochi. Emergerà anche lui e molto presto avrà ragione ancora una volta l'ennesima grande intuizione di mercato.