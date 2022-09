L'incredibile statistica dello Spezia: unica squadra imbattuta al Maradona tra le 20 di A

Delle venti squadre che compongono il roster della Serie A soltanto una non ha mai perso a Napoli nel massimo campionato.



Delle venti squadre che compongono il roster della Serie A soltanto una non ha mai perso a Napoli nel massimo campionato.

E sarà di scena al Maradona – San Paolo proprio sabato pomeriggio.

Lo Spezia, infatti, ha colto 2 successi nei 2 precedenti di A in casa azzurra. Nel 2020-2021 fu 1-2. L’anno scorso ecco uno 0-1.

Se cerchiamo anche nelle categoria inferiori, troviamo altri Napoli-Spezia in Serie B, per la precisione 4. Il bilancio complessivo continua a sorridere però ai liguri: 4 vittorie, 1 segno X, 1 battuta d’arresto.

Napoli che arriva a questo appuntamento forte di 11 punti e la vittoria a Roma contro la Lazio (3V – 2X – 0P con 12GF e 4GS), di cui 4 sul proprio campo (1V – 1X – 0P con 5GF e 1GS). Spezia che risponde con 5 (1V – 2X – 2P con 5GF e 9GS), ma lontano da casa è ancora a zero (0V – 0X – 2P con 0GF e 5GS) avendo perso per 0-2 allo Juventus Stadium e per 0-3 nel Meazza nerazzurro.

A proposito, spicca il dato dell’assenza di reti fatte lontano dal Picco.

L’ultimo bianconero a fare centro è stato Maggiore al 47’ di Udinese-Spezia dello scorso campionato. Recuperi esclusi il digiuno è così arrivato a quota 223 minuti.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

6 incontri disputati

1 vittoria Napoli

1 pareggio

4 vittorie Spezia

6 gol fatti Napoli

11 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Spezia 1-2, 16° giornata 2020/2021

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Spezia 0-1, 19° giornata 2021/2022