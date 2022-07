L'inizio del campionato può slittare? L'allarme del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, l termine dell'incontro con la dirigenza dell'Udinese si è soffermato ai microfoni di Udinese Tv

Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, oggi ha fatto visita alla Dacia Arena e al termine dell'incontro con la dirigenza dell'Udinese si è soffermato ai microfoni di Udinese Tv, proiettandosi anche al prossimo campionato: "La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l'eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale Azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre più sui giovani italiani nel nostro campionato".