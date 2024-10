L'insospettabile del Napoli che sta facendo ricredere tutti al fantacalcio

I fantallenatori che in estate hanno puntato su Frank Zambo Anguissa esultano. Soprattutto chi lo ha preso per pochissimi crediti. Pur senza essere un goleador, il centrocampista camerunese quest'anno sta collezionando voti altissimi. Merito di prestazioni di livello. Come col Monza: 7 pieno. Il giocatore ex Fulham è tornato quello dell'anno di Spalletti e dello scudetto.

I fantallenatori che in estate hanno puntato su di lui lo hanno pagato molto poco - tra i top del ruolo c'erano i vari Man, Koopmeiners, Orsolini, Calhanoglu, Pulisic - e ora esultano perché Anguissa, pur senza troppi bonus tra gol e assist, garantisce comunque voti alti che sono molto utili. Per rapporto qualità-prezzo in sede di asta, si sta rivelando un ottimo affare per i fantallenatori.