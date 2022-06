L'Italia batte di misura l'Ungheria: assist e traversa per Politano

Italia batte 2-1 l'Ungheria nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League.

Italia batte 2-1 l'Ungheria nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Al Manuzzi di Cesena la Nazionale passa in vantaggio alla mezzora con una conclusione dalla distanza di Barella che finisce all'incrocio. Al 45' Politano va via sulla fascia, tunnel a Szalai e palla al centro per Pellegrini, abile a calciare di prima intenzione mettendo alle spalle di Dibusz. Al 56' l'Italia sfiora il terzo gol con Politano: mancino dal limite dell'area dell'esterno del Napoli con il pallone che spacca la traversa. 6' l'Ungheria accorcia le distanze con un autogol di Mancini: Fiola scende sulla destra ed effettua un cross teso ma tutto sommato senza pretese che il difensore della Roma colpisce malissimo mandando alle spalle di Donnarumma.