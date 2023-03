L’Italia perde contro l'Inghilterra: il dato sugli spettatori presenti al Maradona

44.536: questo il dato sugli spettatori presenti allo stadio Diego Armando Maradona per la partita tra Italia e Inghilterra.

44.536: questo il dato sugli spettatori presenti allo stadio Diego Armando Maradona per la partita tra Italia e Inghilterra. A dieci anni di distanza la Nazionale è tornata a giocare a Napoli, ma il ritorno non è certamente stato dei migliori: sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nella la prima gara per le qualificazioni a Euro 2024.