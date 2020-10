L’Italia spreca tutto con Chiesa, solo un pari in Polonia: Milik in campo 20’

Termina 0-0 a Danzica tra Polonia e Italia, match valevole per la terza giornata del gruppo A di Nations League. L'Italia parte bene, al decimo minuto grande occasione per Federico Chiesa. Il nuovo esterno della Juventus spreca incredibilmente un tap-in a pochi passi dal portiere Fabianski sul cross di Belotti. Al 16' Emerson Palmieri salva su Lewandowski, dopo la palla persa da Jorginho perde palla e l'errore di Bonucci in marcatura. Al 28' ancora Chiesa spara alto in area polacca. Alla mezz'ora occasione anche per la Polonia, colpo di testa di Jozwiac, para Donnarumma. Al 33' altro gol sbagliato dall'Italia, Pellegrini da pochi metri non riesce a insaccare. Termina a reti bianche il primo tempo. Nella ripresa al 50' ancora Italia, punizione di Pellegrini deviata in angolo​ dalla barriera. Al 64' Emerson Pamieri sbaglia il gol del vantaggio​, colpo di testa fuori su cross di Chiesa. Al 70' sostituzione per la Polonia, entra Arkadiusz Milik che sostituisce Mateusz Klich. All'80' ancora protagonista l'esterno italo-brasiliano, spinto in area di rigore da Kedziora, per l'arbitro non c'è nulla. All'89' Acerbi salva sul tiro di sinistro di Linetty su assist di Krychowiak. Termina 0-0 l'incontro, l'Italia con questo pareggio si porta in testa alla classifica del gruppo con 5 punti.