L'Italia Under 19 batte il Belgio e stacca il pass per gli Europei: 59' per l'azzurrino Ambrosino

La Nazionale Under 19 azzurra ha superato questo pomeriggio 2-0 il Belgio ed ha così conquistato la Fase Finale dell’Europeo di categoria in virtù del primo posto del girone 5 del round Élite (2-2 con la Germania e 5-0 alla Finlandia il percorso nel torneo): di Miretti e Casadei, stelle delle formazioni Primavera di Juventus e Inter, le reti che hanno deciso la gara. Titolare il giovane attaccante del Napoli Primavera Giuseppe Ambrosino che ha disputato 59 minuti prima di lasciare spazio a Marco Nasti. La fase finale a 8 squadre si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 luglio 2022. In palio anche l’accesso al Mondiale Under 20 del 2023 (Indonesia).