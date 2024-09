L'Italia vince e convince ancora, 2-1 all'Israele: bene Buongiorno e Raspadori

L'Italia di Luciano Spalletti mette in fila un'altra vittoria dopo quella per 3-1 sulla Francia: gli azzurri battono 2-1 Israele e lo fanno ancora una volta con una prestazione convincente. Positive anche le prove dei due del Napoli: Alessandro Buongiorno, sempre attento in difesa e propositivo in avanti in un paio di occasioni, e Giacomo Raspadori, bravo a legare il gioco ed a creare la situazione del raddoppio. E' invece rimasto in panchina per l'intera partita Giovanni Di Lorenzo.

Il racconto del match.

Mai in discussione il risultato sin dalla fine del primo tempo, quando Davide Frattesi (38') devia in porta con il petto il cross di Federico Dimarco. Nella ripresa gli azzurri mettono il lucchetto al match con il tap-in di Moise Kean (62') sulla respinta al tiro di Jack Raspadori. La squadra di Spalletti poi gestisce senza concedere nulla e va più volte vicina al tris, con anche un gol annullato a Tonali per posizione di fuorigioco. Nei minuti finali piccolo spavento con Abu Fani (90') che sfrutta un pallone spiovente per bucare Donnarumma con un preciso diagonale al volo.