L'obiettivo azzurro Lucca convocato in Nazionale? Mancini ci pensa contro la Svizzera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale Roberto Mancini potrebbe decidere di fare una "strambata" per risolvere in parte i problemi offensivi degli azzurri e convocare il giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca in vista della sfida decisiva per il percorso delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar contro la Svizzera. L'idea sarebbe quella di portarlo in panchina come estrema "ratio" in un potenziale finale di gara da "tutto o niente".