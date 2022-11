L’obiettivo azzurro Samardzic brilla anche nella Germania U21: a segno nel 4-2 all’Italia

Non sono di certo mancate le emozioni nell'amichevole tra l'Italia Under 21 e i pari età della Germania, terminata 4-2 in favore dei tedeschi.

Dopo il 3-0 ospite nei primi 55', frutto delle reti di Huseinbasic, Samardzic (che piace al Napoli) e Schade, gli azzurri sono rientrati prepotentemente in corsa grazie alla doppietta di Cancellieri. Tutto vanificato dalla doppia espulsione nel finale di Cittadini e Bellanova, con quest'ultimo che ha causato il calcio di rigore del definitivo 2-4, trasformato da Malone.