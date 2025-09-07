L'Olanda fatica ma si prende il primo posto: 3-2 alla Lituania, Lang resta in panchina

Nella quinta giornata di qualificazione al Mondiale del 2026 l'Olanda, non senza fatica, vince in Lituania e sale a 10 punti in classifica, al primo posto in attesa del match tra Polonia e Finlandia in programma stasera. Grande mattatore della serata è Depay, autore di una doppietta che lo rende il marcatore più prolifico della storia degli Oranje. Di Timber l'altra rete della nazionale olandese.

Dopo il primo gol di Depay e Timber, la Lituania rimonta - succede tutto nel primo tempo - con le realizzazioni del torinista Gineitis e di Girdvainis, prima del 3-2 definitivo segnato al 64' da Depay. Per quanto riguarda gli 'italiani', oltre alla rete di Gineitis, da segnalare l'intera gara disputata da Dumfries; per l'altro interista de Vrij, invece, 62' in campo. Resta in panchina, invece, l'attaccante del Napoli Noa Lang.

LASSIFICA GRUPPO G

Olanda 10

Polonia 7

Finlandia 7

Lituania 3

Malta 2