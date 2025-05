Ufficiale L'Osservatorio al Lecce: "Limitare gli accrediti ai residenti in Campania". Il motivo

La Questura ha condiviso la mail inoltrata al Lecce e con la quale ha chiesto al Club di adottare una misura specifica: "Con riferimento all’incontro di calcio U.S. LECCE - S.C.C. NAPOLI del 03.05.2025, si rappresenta, come noto, che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione dei profili di rischio valutati, ha adottato la determinazione n. 16/2025 del 23 aprile u.s. con la quale ha disposto la misura organizzativa che consente la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C NAPOLI”.

La richiesta riguarda il rilascio di accrediti ai residenti in Campania per evitare che l'esodo sia incontrollato: "Al fine di non vanificare l’efficacia delle misure organizzative disposte, atteso anche quanto determinato in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 30 aprile u.s., si esorta codesta Società a limitare quanto più possibile il rilascio di accrediti ai residenti nella Regione Campania nei settori diversi dal settore ospiti.