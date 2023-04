L'unica verità sulla differenza tra Leao e Kvaratskhelia

Il portoghese, un fenomeno e su questo pochi dubbi, ha spaccato la doppia partita e Kvara non è riuscito a incidere complice anche il rigore fallito

Mamma o papà, Leao o Kvaratskhelia? Come si fa a scegliere? Guardando alle ultime partite non c'è storia, Leao vs Kvara 3-0. Ma il calcio è scienza complessa e non basta lasciarsi illudere. Il portoghese, un fenomeno e su questo pochi dubbi, ha spaccato la doppia partita e Kvara non è riuscito a incidere complice anche il rigore fallito. Ma l'unica considerazione possibile è la seguente: la differenza la fanno gli altri. Il Milan con l'impostazione tattica di Pioli ha giocato per Leao, tutti dietro e baricentro basso, facile in contropiede per Leao avere spazio e fare la differenza. Come un affamato in pizzeria. Il Napoli, difesa alta, tanto possesso, densità in mezzo al campo, serviva Kvara sul piede e il georgiano si trovava sempre costretto a doversi districare tra 2-3 giocatori del Milan in spazi strettissimi.