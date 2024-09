Prima pagina L'Unione Sarda: "Mina vs Lukaku, la sfida nella sfida"

Il Cagliari è atteso dal match contro il Napoli di Conte che domani pomeriggio scenderà in campo alla Sardegna Arena contro i padroni di casa. "Mina vs Lukaku, sfida nella sfida domani alle 18 in Cagliari-Napoli" scrive nel taglio alto della prima pagina l'edizione di oggi dell'Unione Sarda. I due giocatori sono infatti già stati protagonisti durante la scorsa stagione di un agguerrito duello in campo.