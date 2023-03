L'Uruguay di Olivera lavora per trovare un nuovo ct: contatti positivi con Bielsa

L'Uruguay di Mathias Olivera, dopo il fallimento nel Mondiale in Qatar, si è separato da Diego Alonso ma non ha ancora nominato il nuovo commissario tecnico.

© foto di Giacomo Falsini

L'Uruguay di Mathias Olivera, dopo il fallimento nel Mondiale in Qatar, si è separato da Diego Alonso ma non ha ancora nominato il nuovo commissario tecnico. Marcelo Broli ex giocatore del Real Valladolid ed allenatore del Peñarol e dell'Under-20, ha guidato ad interim la Celeste nelle amichevoli contro il Giappone e la Corea del Sud ma la Federazione ha già avviato i contatti per trovare un nuovo CT: secondo alcuni media sudamericani, uno dei candidati è Marcelo Bielsa, che si sarebbe mostrato disponibile ad accettare l'incarico.