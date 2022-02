La (breve) disavventura di Koulibaly: un tifoso gli ruba il telefono, ma è stato già ritrovato

Durante i festeggiamenti per la Coppa d'Africa in Senegal, precisamente nella capitale Dakar, Kalidou Koulibaly è stato protagonista di una disavventura: il suo cellulare era stato rubato da un tifoso. Ma, come testimonia una Story condivisa dal difensore del Napoli sui social nella notte, è arrivata poi una bella notizia: il telefono è stato ritrovato e gli è stato riconsegnato dalle forze dell'ordine senegalesi.