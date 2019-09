La Colombia tiene Ospina a riposo: panchina per l'azzurro nell'amichevole con il Venezuela

Finisce 0-0 l'amichevole tra Colombia e Venezuela, in scena nella notte italiana, con un assente d'eccezione: David Ospina. Il portiere, numero uno dei Cafeteros, considerando che si trattava soltanto di un test è rimasto tutta la partita in panchina, lasciando spazio al secondo portiere Farinez. In questa sosta, dunque, l'estremo difensore azzurro ha giocato solo una delle due gare in programma per la Colombia.