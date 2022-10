La cooperativa del gol di Spalletti: già 11 azzurri diversi andati a segno

Il Napoli di Luciano Spalletti diverte e si diverte. In vetta alla A, in attesa dell'Atalanta, il tecnico di Certaldo si gode il suo giocattolo

Il Napoli di Luciano Spalletti diverte e si diverte. In vetta alla A, in attesa dell'Atalanta, il tecnico di Certaldo si gode il suo giocattolo, che fin qui sembra non avere punti deboli. Spalletti ha costruito una squadra capace di sopperire all'assenza di Victor Osimhen anche grazie ai tanti gol arrivati dai membri della sua rosa. Con la doppietta di ieri di Zambo Anguissa salgono a undici i marcatori della squadra azzurra in stagione, considerando anche la Champions League, un primato tra le italiane.