La Coppa Italia ancora da autorizzare: l'ennesimo autogol del governo sul calcio

Nel corso del suo consueto intervento in senato, il ministro della salute Roberto Speranza ha dichiarato: "Il 20 e 21 giugno riprende il campionato di serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 e il 17 giugno prossimi". Sembra uno scherzo, non lo è: le partite, in attesa di essere "autorizzate" dal governo, sono già in programma, si disputeranno allo Stadium e al San Paolo, si giocheranno alle 21, le trasmetterà la Rai, tv di stato, che le ha già inserite nel palinsesto. Ma, Speranza dice, il governo è orientato ad autorizzarle. Come se ci fossero ancora dubbi. L'ennesimo autogol...