La difesa azzurra si fa sorprendere: Verona in vantaggio al primo affondo!

La difesa azzurra si fa sorprendere: Verona in vantaggio al primo affondo!
Oggi alle 18:47Notizie
di Antonio Noto

Il Verona passa in vantaggio a sorpresa con Frese al 17'. Contropiede fatale per il Napoli che rientra male e subisce il gol di tacco di Frese. Gift Orban gestisce l'azione allargando per Bradaric, da questi a Nunez che trova al centro Frese che con il tacco batte Milinkovic-Savic

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.