La domanda assurda in vista del Granada

Petagna è fuori, Mertens potrebbe rientrare a giorni ma non è al top, Osimhen è reduce da trauma cranico. Non c'è neppure Lozano che di solito aveva fatto la prima punta nelle situazioni d'emergenza. La domanda, così, sorge spontanea: chi giocherà, in attacco, giovedì sera contro il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League? Potrebbero esserci Insigne o Politano come 'falsi nove' con Elmas esterno con Zielinski. Oppure ipotesi giovanissimo della Primavera. Pochissime soluzioni per una gara decisiva.