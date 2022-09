La domanda che tutti ci siamo fatti pensando a Ndombele

Non solo è entrato in ritardo con Spalletti che lo ha richiamato più volte, poi ha sparato al cielo il primo pallone

Non solo è entrato in ritardo con Spalletti che lo ha richiamato più volte, poi ha sparato al cielo il primo pallone. Non è stato esaltante l'impatto di Ndombele all'Olimpico, ad oggi è ancora un oggetto misterioso, toccherà al tecnico spronarlo e farlo diventare centrale nel progetto anche tattico del Napoli. Perché si tratta di un grande calciatore, ma da ritrovare.