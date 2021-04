La doppia dose di motivazione dei nazionali diventati titolari

Matteo Politano e Alex Meret contro l'Inter saranno per forza di cose titolari. Il primo a causa della squalifica di Hirving Lozano, il secondo per l'infortunio di David Ospina. I due azzurri, nel giro dell'altro azzurro della Nazionale da un po' di tempo, hanno visto calare nell'ultimo periodo le proprie possibilità di essere chiamati da Roberto Mancini per l'Europeo (l'ala mancina non è stato neanche convocato per gli ultimi impegni), ma adesso hanno l'occasione per convincere il c.t. a rivedere le proprie gerarchie.

DOPPIA MOTIVAZIONE - L'Europeo, dunque, è una motivazione importante in questo finale di stagione. Ma non l'unica. Contro l'Inter domenica sera sia Meret che Politano hanno anche ragioni di mercato per far bene. L'estremo difensore piace al club nerazzurro da tempo, mentre il classe '93 avrà la chance di farsi rimpiangere da Antonio Conte, che lo mise fuori dal progetto e diede il suo via libera alla cessione al Napoli.