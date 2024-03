La Fifa 'replica' ad ADL: "Se Napoli non va avanti in Champions, la Juve al Mondiale per club"

"«La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli" aveva detto De Laurentiis

"La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League". Con un messaggio pubblicato su X dal proprio profilo ufficiale, la Fifa, così come fatto per ogni nazione, riepiloga i criteri di accesso alla competizione.

"«La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli" aveva detto De Laurentiis nella scorsa settimana, lasciando anche presagire la volontà di valutare una possibile azione legale.