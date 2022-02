La FIGC boccia il rinvio chiesto dalla Lega per il tema statuto: Serie A verso commissariamento

La Lega Serie A va verso il commissariamento ad acta per il tema statuto. A riportarlo è MF - Milano Finanza, secondo il quale la FIGC sarebbe contraria alla richiesta presentata dalla Lega di posticipare ulteriormente i termini per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale.

L'ultima scadenza è fissata attualmente per il prossimo 15 febbraio e, se entro mercoledì non arriverà la decisione della Lega sul nuovo statuto, la FIGC nominerà quindi un commissario ad acta per il solo tema. Qualora invece entro il 24 marzo non dovesse essere eletto un nuovo presidente - sottolinea Calcio e Finanza la Federcalcio dovrebbe nominare un commissario straordinario per l'intera Lega.