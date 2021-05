La Filmauro torna in rosso con la pandemia: pesa il calo di ricavi del Napoli

"Chiude in perdita il bilancio consolidato al 30 giugno 2020 della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, con conti spinti verso il basso dall’impatto della pandemia". Lo scrive il portale specializzato Calcio›Finanza, che ricorda come dopo l’utile di 30,2 milioni nel 2019, i conti della holding del patron della società partenopea torna a chiudere in rosso.

I numeri a livello consolidato sono infatti strettamente legati all’andamento del Napoli. Il valore della produzione ammonta a 292,5 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 321,2 milioni del 2019. Una calo dovuto alla contrazione dei ricavi del Napoli, il cui fatturato nel 2019/20 è calato a 274,7 milioni, in particolar modo per la pandemia e lo spostamento dei ricavi post 30 giugno, legato alla partecipazione alle competizioni internazionali che a quelle nazionali (-23 milioni), minori proventi dalla gestione dei calciatori (-8 milioni) e dalle sponsorizzazioni (-8 milioni) compensati, in parte, dai maggiori proventi da plusvalenze su cessione dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori (euro 13 milioni). Complessivamente, i ricavi del club partenopeo valgono intorno al 94% dei ricavi consolidati della FilmAuro.

La sola FilmAuro ha avuto nell’esercizio 2019/20 ricavi per 11,9 milioni di euro, in calo rispetti ai 13,8 milioni del bilancio precedente: la capogruppo ha chiuso il 2019/20 con un rosso di 12,4 milioni, che sarà coperto attingendo alle riserve.