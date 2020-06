La finale di Demme - L'equilibratore arrivato giusto in tempo per salvare la Coppa

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

DIEGO DEMME - La prima gara da titolare? Napoli-Lazio dei quarti di finale di Coppa Italia. Il play voluto fortemente da Gattuso a gennaio, e che ha spinto per lasciare il Lipsia in quel momento primo in classifica per realizzare il sogno di giocare a Napoli e vivere nella città che più ama al mondo, è arrivato giusto in tempo 'normalizzare' il Napoli e salvarlo nel percorso in Coppa Italia. Determinante quella sera nell'eliminazione della squadra più in forma d'Italia, campione uscente proprio della coppa nazionale, con una prova d'ordine e generosità che lo portò subito ad entrare nel cuore dei tifosi. Più sofferta quella con l'Inter, preso ad uomo in fase attiva da Eriksen per toglierlo dal match, ma dimostrazione della sua importanza percepita anche dagli allenatori avversari. Con lui il Napoli ha ritrovato equilibrio, solidità, raziocinio tattico e la strada giusta per arrivare a giocarsi la finale contro i primi della classe per molti addirittura alla pari. Quale favola più bella di chi lascia chi è in vetta in Germania per una squadra in crisi, ma che rappresenta il suo sogno, e dopo pochi mesi si ritrova con la possibilità di alzare un trofeo?

TROFEI VINTI - 1 Confederations Cup (Germania, in Russia 2017)