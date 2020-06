La finale di Di Lorenzo - Da Matera al sogno del primo trofeo al primo colpo

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

GIOVANNI DI LORENZO - La sua stagione sfugge al discorso generale riguardante il Napoli. Anche nelle difficoltà, persino nel periodo di maggiore confusione in campo e fuori con Ancelotti, è stato sempre tra i migliori. Dirottato anche a sinistra, ad un certo punto s'è adattato pure da centrale difensivo, tenendo a galla la barca nella tempesta quando a ripetizione sono mancati sia Manolas che Koulibaly. Questa sera per lui ci sarà l'opportunità di confermarsi in finale di Coppa Italia, provando a chiudere un primo step con un trofeo: da Matera tre anni fa, passando per il primo campionato di serie A appena l'anno scorso con l'Empoli, al primo trofeo in carriera proprio nella prima stagione in una grande squadra. Il primo big-match, proprio contro la Juventus allo Stadium, significò anche il suo primo gol in azzurro. Ora vuole vivere al meglio un'altra prima volta, la prima finale in carriera, provando ad alzare la Coppa al primo tentativo.

TROFEI VINTI: nessuno