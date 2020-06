La finale di Insigne - Il sogno di alzare il primo trofeo da capitano (e finalmente da leader)

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

LORENZO INSIGNE - Non una finale come le altre due già vissute. Anche se ha già vinto la Coppa Italia, tra l'altro da protagonista con una doppietta in finale contro la Fiorentina, questa avrebbe un altro significato. Significare realizzare un altro sogno che non ha mai nascosto: alzare un trofeo da capitano. Ed Insigne lo meriterebbe. Questa infatti è la sua Coppa Italia che potrebbe chiudere anche da capocannoniere della manifestazione: doppietta al Perugia agli ottavi, gol decisivo e prova straordinario con la Lazio nei quarti di finale, assist meraviglioso per il gol-qualificazione nella semifinale di ritorno contro l'Inter. Manca solo la ciliegina sulla torta visto che con Gattuso è diventato anche quel leader che tutti attendevano. il capitano del Napoli è passato da turnover, tensioni, liti e tribune ad una continuità di rendimento, leadership e serenità che lo portano anche a limare i difetti ed accentuare le sue qualità, proprio come l'azione per l'assist a Mertens con l'Inter che ad inizio stagione sarebbe terminata con un tiro frettoloso, ansioso e quasi sicuramente sbilenco verso la porta. Un'altra prova al servizio della squadra, del suo Napoli, è pronta.

TROFEI VINTI - 1 Coppa Italia (Napoli: 2013-2014), 1 Supercoppa italiana (Napoli: 2014)