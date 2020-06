La finale di Koulibaly - Una notte per cancellare una stagione disastrosa

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

KALIDOU KOULIBALY - Giusto in tempo per salvare la stagione, sua e del Napoli. Per dimostrare che quell'autorete a Torino non è stata un cattivo presagio per l'intera annata, ma solo un episodio come un altro. La sosta ha permesso a Koulibaly di recuperare al meglio dell'infortunio, il primo vero della sua carriera, anche se il seguente stop di Manolas ha rinviato per l'ennesima volta la possibile coppia sognata la scorsa estate ma che in realtà s'è vista solo per pochissime gare. La finale di Roma può consegnare il secondo trofeo in azzurro al difensore, ma soprattutto è l'occasione per mettersi alle spalle una stagione negativa da ogni punto di vista, ma che con l'arrivo di Gattuso può dare prospettive importanti e incidere anche sul suo futuro, visto che il Napoli ha ritrovato organizzazione e solidità ed il senegalese si trova di nuovo alla perfezione: "Gattuso? Ci ha ridato l'autostima che avevamo perso - le sue parole alla Rai dopo l'eliminazione dell'Inter -, ci ha insegnato a soffrire e tatticamente ci ha dato di più. Prima non sapevamo farlo, andavamo in difficoltà. Siamo sulla strada giusta e stanno tornando le cose che facevamo prima. Tutti sono dentro al progetto ed è importante".

TROFEI VINTI - 1 Coppa del Belgio (Genk: 2012-2013), 1 Supercoppa italiana (Napoli: 2014)