La finale di Maksimovic - Al top per la rivincita su Sarri che lo escluse fino al prestito

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

NIKOLA MAKSIMOVIC - Il calcio regala sempre grandi storie e le sorprese e rivincite sono dietro l'angolo. E' il caso del difensore serbo, partito alle spalle della coppia delle meraviglie Manolas-Koulibaly che però ha fatto sognare quasi esclusivamente nel mercato estivo. L'infortunio di Koulibaly, poi quello di Manolas, la crescita di Maksimovic ed al momento paradossalmente è lui la certezza al centro della difesa. Memorabile la sua prestazione contro Lukaku e Lautaro, provvidenziale con 6 interventi risolutivi negli ultimi 8 minuti di gara per blindare l'1-1 e mandare il Napoli in finale. E chi si ritroverà in panchina quando guarderà a bordo campo? Quel Maurizio Sarri che proprio non lo vedeva, preferendogli Chiriches e pure Tonelli nelle poche volte a disposizione, al punto da costringerlo (dopo appena 2 presenze) al trasferimento in prestito a gennaio allo Spartak Mosca. In carriera ha vinto una Coppa nazionale con lo Stella Rossa, ora punta il primo trofeo in Italia. Per il Napoli, per la rivincita su chi non lo riteneva all'altezza neanche come alternativa.

TROFEI VINTI IN CARRIERA - Coppa di Serbia (Stella Rossa 2011-2012)